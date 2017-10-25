الغيابات تستمر في تدريبات ريال مدريد

غاب اليوم الأربعاء، البرتغالي كريستيانو رونالدو وسرجيو راموس، عن تدريب فريقهما ريال مدريد لليوم الثاني على التوالي، إذ يستمتعان بعطلة قصيرة بإذن من المدير الفني للملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، ولن يشاركان في مباراة الفريق أمام فوينلابرادا في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وبذلك، بدأ زيدان يكشف عن اللاعبين الذي سيسمح بإراحتهم خلال أول مباراة للملكي في بطولة كأس الملك هذا الموسم، والتي ستقام غداً الخميس، على ملعب فرناندو توريس، معقل فوينلابرادا.

وبجانب الغيابات المؤكدة لحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس وداني كارفاخال والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والويلزي غاريث بيل، ينضم إليهم الآن كريستيانو وراموس.

ومن المقرر أن يعود هذا الأخيران لتدريبات الفريق حين تبدأ الاستعدادات لمواجة جيرونا في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل.

وفي المقابل، شهد تدريب اليوم عودة البرازيليين مارسيلو وكاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما وإيسكو ألاركون.

كما عاد للتدريب الجماعي، حارس المرمى لوكا زيدان بعد أن تعافى من مشكلات عضلية في الكتف الأيسر.

واستدعى مدرب الريال للتدريبات اليوم بعض لاعبي الرديف مثل حارس المرمى محمد أيرام راموس “موحا” بالإضافة إلى كاستيو ألفارو تيخيرو ومانو هيرناندو وكريستو وفرانشو وأوسكار وكيزيدا.