الغيابات تستمر في قائمة أتلتيكو مدريد

يغيب لاعب الوسط الإسباني كوكي ريسوريكسيون والجناح البلجيكي يانيك كاراسكو عن مباراة أتلتيكو مدريد اليوم السبت، أمام فياريال في الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم للإصابة، بينما استبعد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الظهير الأيمن الكرواتي شيمي فيرساليكو بقرار فني.

ويعاني كوكي من إصابة عضلية حالت دون مشاركته في آخر 3 مباريات لـ”الروخيبلانكوس” أمام كاراباخ الأذري في دوري أبطال أوروبا وسيلتا فيغو في الليغا وإلتشي في كأس الملك، أما كاراسكو فيعاني من آلام في ركبته اليسرى غاب على إثرها عن آخر مباراتين للفريق.

وبالإضافة إلى فيرساليكو يغيب عن القائمة بقرار فني أيضاً الحارس الثالث الأرجنتيني أكسيل فيرنر.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الليغا بـ19 نقطة مبتعداً بنقطة عن ريال مدريد الثالث وبنقطتين عن فالنسيا الوصيف وبست عن برشلونة المتصدر.