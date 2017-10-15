الفتح يبدأ تحضيراته لمواجهة الاتفاق

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية بعد الراحة التي تمتع بها لاعبو الفريق يوم أمس السبت.

وبدأ الفريق مساء اليوم الأحد تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يستضيف فيها فريق الاتفاق يوم الجمعة القادم في الأحساء ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأجرى الفريق تدريباته اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة بعدها قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى عدة مجموعات، كل مجموعة طبقت العديد من التمارين الخاصة بتناقل الكرة من لمسة ولمستين والضغط على حاملها، بعد ذلك أعاد المدير الفني الجبال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.