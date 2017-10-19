الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة الاتفاق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة الغد والتي يستضيف فيها فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأجرى الفريق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب المباراة واعتمد المدير الفني للفريق فتحي الجبال على إجراء حصة تدريبية خفيفة بدأت بتمارين الإحماء بعدها خضع جميع اللاعبين إلى العديد من التمارين التي طبق فيها الجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة لتختتم بعد ذلك الحصة التدريبية بتمارين الإطالة .

وعلى صعيد متصل تكفل عضو شرف النادي وأحد كبار الداعمين أحمد بن راشد الراشد بشراء تذاكر مواجهة الفتح و الاتفاق و توزيعها مجانا على الجماهير النموذجية.