الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة الشباب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة يوم غدٍ الجمعة والتي يحل فيها ضيفًا على فريق الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وأجرى الفريق تدريباته مساء اليوم الخميس بعد وصوله إلى مدينة الرياض على ملعب نادي الهلال حيث بدأ المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة تم خلالها تطبيق الجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق بخالص شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال صاحب السمو الأمير نواف بن سعد على تعاون إدارة النادي بإقامة تدريبات الفريق الفتحاوي على ملعب النادي وكذلك على حسن الترحيب وحفاوة الاستقبال مؤكدًا بأن هذا التعامل ليس بمستغرب على رجالات نادي الهلال .