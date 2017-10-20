الفتح يخطف نقطة ثمينة من الاتفاق

تقاسم الفتح وضيفه الاتفاق نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بعد تعادلهما الإيجابي 1-1، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للاتفاق في الدقيقة 86 أحرزها الهداف هزاع الهزاع بنجاح، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة استطاع البرازيلي ساندرو مانويل من إدراك التعادل للفتح في الدقيقة 91.

وبهذا التعادل يصبح رصيد الفتح 11 نقطة تضعه في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الاتفاق 5 نقاط في المركز قبل الأخير.