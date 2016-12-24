الفتح يستعد للأهلي بتدريبات صباحية ومسائية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية استعداداً لمواجهته القادمة التي يحل فيها ضيفاً على فريق الأهلي يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال تدريبات اليوم إلى فترتين صباحية ومسائية ، الصباحية أقيمت في صالة الحديد بالنادي شملت على تمارين خاصة لتقوية العضلات.

إما الفترة المسائية فعمد المدير الفني الجبال على تكثيف التمارين اللياقية حيث خضع لاعبي الفريق إلى تمارين لياقية متنوعة عبر محطات مختلفة مابين الجري بسرعات متفاوتة و بين تلك المحطات القفز على الحواجز ، بعد ذلك قسم الجبال اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها العديد من التمارين التكتيكية الهجومية لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.