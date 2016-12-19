الفتح يستعد للنصر بتمارين تكتيكية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية لمواجهته القادمة والتي يستضيف فيها فريق النصر بعد غدٍ الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وأجرى الفريق تدريباته ظهر اليوم الأثنين على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء و بدأت بتمارين الاحماء بعدها قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى مجموعتين حسب المراكز ليجري من خلالها العديد من التمارين التكتيكية ليتم تطبيقها بعد ذلك في مناورة أجريت على كامل مساحة الملعب لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.

وبعد نهاية التدريبات توجه اللاعبين برفقة الجهاز الإداري والفني للفريق إلى أحد المخيمات البريه لكسر الروتين وتناول وجبة الغداء.