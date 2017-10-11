الفتح يواصل تحضيراته إستعداداً لمباراة القادسية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعدادًا للمواجهة القادمة والتي يسضيف فيها فريق القادسية يوم الجمعة القادم في الأحساء ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبدأت تدريبات اليوم بتمارين الإحماء بعدها قسم المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات حسب المراكز حيث طبقت كل مجموعة العديد من التمارين التكتيكية الخاصة بها على المستوى الدفاعي والهجومي ليجري بعد ذلك الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب استكمل فيها اللاعبون تطبيق الجمل التكتيكية بشكل متكامل لتختتم بعدها التدريبات بتمارين الإطالة.