الفتح يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الأحد ضمن تحضيراته لمواجهته القادمة والتي يستضيف فيها فريق الاتحاد يوم الأربعاء القادم ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وعمد المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال في الحصة التدريبية لليوم والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء على التركيز على الجوانب التكتيكية ، حيث بدأ الحصة التدريبية بتمارين الإحماء بعدها خضع جميع اللاعبين للعديد من التمارين التكتيكية والتي تمثلت في تطبيق العديد من الجمل الفنية على المستوى الهجومي ، بعد ذلك أجرى المدير الفني الجبال مناورة على كامل مساحة الملعب شهدت استكمال تطبيق تلك الجمل.