الفرج مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال وبيروزي

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباتهم؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفهم “بيروزي الإيراني” مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، واشتملتالحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني، إذ بدأت بتطبيق عدد من التدريبات البدنية، تلاها تدريبات فنية، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” إلى تطبيق تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكلسليم، اختتمها بمناورة على ثلث مساحة الملعب، في الوقت نفسه أجرى الخماسي الدولي “أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، وسالم الدوسري” تدريبًا بالجري حول الملعب، وأداء تدريباتمتنوعة، فيما واصل اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي المعد له مُسبقًا.

*الفرج والمنيع يتواجدان بالعيادة:

أوضحت شركة “بوبا العربية” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب “سلمان الفرج” أجرى جلسة علاجية ومرانًا بالجري حول الملعب؛ نظير تعرّضه لكدمة، فيما تواجد “مجاهد المنيع” في عيادة بوباالعربية بمقر النادي؛ نظير شعوره بآلام في الركبة.