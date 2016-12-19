الفرج ينعش تدريبات الهلال قبل مواجهة الباطن

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الاثنين تحضيراتهم الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفهم “الباطن”، عند الساعة الـ٠٥:٤٠ من مساء يوم بعد غد الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وتركّزت الحصة التدريبية -التي احتضنها ملعب إعداد القادة- على الجوانب الفنية، إذ عمد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق تدريبات فنية متنوّعة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات إنهاء الهجمة، عمل بعدها “دياز” على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، اختتمها بتطبيقات تكتيكية، شهدت مشاركة اللاعب “سلمان الفرج”، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد عضو شرف النادي.

الشهراني والعابد والقحطاني يجرون جلسات علاجية:

أجرى الثلاثي “ياسر الشهراني، نواف العابد وياسر القحطاني” جلسات علاجية في عيادة بوبا العربية بمقر النادي.

الفريق يغادر إلى حفر الباطن غدًا:

يغادر الفريق عصر يوم غد الثلاثاء إلى “حفر الباطن”، إذ أمنّت إدارة النادي طائرة خاصة لمغادرة الفريق من الرياض؛ لعدم توفّر رحلات طيران إلى “القيصومة” في وقت مبكر من يوم الغد؛ نظير رغبة الجهاز الفني للفريق في إجراء حصة تدريبية مساء الغد على ملعب اللقاء.