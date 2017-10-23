الفرنسي مبابي يتوج بجائزة الفتى الذهبي

توج مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كليان مبابي، بجائزة “الفتى الذهبي” “غولدن بوي”، التي تمنحها صحيفة توتو سبورت الرياضية الإيطالية، لأفضل لاعب شاب تحت (21 عاماً) بالعالم.

وتفوق مبابي على كل من لاعب برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبيلي، ولاعب مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، ولاعب مانشستر سيتي، غابرييل جيسوس.

وحصل اللاعب على الجائزة بشكل ساحق بعد حصوله على معظم أصوات لجنة التحكيم المكونة من 30 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام بـ20 دولة، وذلك بعد حصوله على 291 صوتا من أصل 300.

وسجل مبابي (26 هدفاً) في الموسم الماضي، ليقود موناكو للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، ولبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي مطمعاً للعديد من الأندية في أوروبا، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في خطفه مقابل 180 مليون يورو.

وسيقام حفل توزيع الجائزة في إمارة موناكو أمام أكثر من 300 مدعو من أساطير الرياضة العالمية والإعلام.