الفريدي ينضم لـ معسكر مانشستر يونايتد

يلتحق لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أحمد الفريدي ابتداء من يوم غدٍ الأحد في معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يستمر لمدة عشر أيام.

وجاء إلتحاق الفريدي “بهدف رفع مخزونه اللياقي، وجاهزيته البدنية، وذلك بناء على توصية من المدير الفني للمنتخب إدغاردو باوزا، حيث تكفل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بكافة مصاريف معسكر اللاعب، وذلك في إطار الدعم الذي يجده المنتخب من معاليه”.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي قد أبدى موافقته على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم لالتحاق اللاعب بالمعسكر.