الفيصلي يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

أنهى الفيصلي تحضيراته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة حرمة وذلك إستعداداً لمواجهة نادي ” الأهلي ” غداً في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، حيث بدأ المدير الفني الصربي ” فوك رازوفيتش ” تدريباته الأخيرة بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو ثم واصل ذلك بتمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة ” يوروزوفيتش فلادان ” عقب ذلك خضع اللاعبين لتدريبات فنية وتكتيكية خفيفة تنوعت مابين الكُرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء ، فيما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب “ماكسيموفيتش سردان”

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