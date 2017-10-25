الفيصلي يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي

الفيصلي يختتم تحضيراته لمواجهة الأهلي
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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أنهى الفيصلي تحضيراته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة حرمة وذلك إستعداداً لمواجهة نادي ” الأهلي ” غداً في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، حيث بدأ المدير الفني الصربي ” فوك رازوفيتش ” تدريباته الأخيرة بمحاضرة فنية عبر تقنية الفيديو ثم واصل ذلك بتمارين إحماء وتسخين بإشراف مدرب اللياقة ” يوروزوفيتش فلادان ” عقب ذلك خضع اللاعبين لتدريبات فنية وتكتيكية خفيفة تنوعت مابين الكُرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء ، فيما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب “ماكسيموفيتش سردان”

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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