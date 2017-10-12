الفيصلي يعقد جمعيته العمومية الإستثنائية

عُقدت مساء اليوم الخميس الجمعية العمومية الإستثنائية بمقر النادي بمدينة حرمة يترأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وكلاً من : الأستاذ محمد بن عبدالله الهداب مدير مكتب هيئة الرياضة بمحافظة المجمعة والأستاذ عواض بن هلال الرشيدي مندوب مكتب هيئة الرياضة بمحافظة المجمعة ومندوب اللجنة العامة لإنتخابات الأندية الرياضية بهيئة الرياضة الأستاذ فهيد بن حزام القحطاني ، حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة بكلمة رحب من خلالها بالحضور واستعرض ماتم إنجازه بالموسم الماضي ، بعد ذلك تم الإطلاع ومناقشة التقرير الإداري والمالي والذي من خلاله تم إعتماد التقرير المالي عن الفترة من 01/07/2017 إلى تاريخ إنعقاد الجمعية وإعتماد الميزانية التقديرية للموسم الحالي ، وأُختتمت أعمال الجمعية العمومية بمناقشة الإقتراحات المقدمة من الأعضاء .

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