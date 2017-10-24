الفيصلي يواصل تحضيراته لمواجهة الأهلي

أدى الفيصلي مساء اليوم تمرينه الرئيسي على ملعب النادي بمدينة حرمة إستعداداً لمواجهة نادي ” الأهلي ” في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ، حيث ركز مدرب اللياقة ” يوروزيفتش فلادان ” على عمليات الإحماء وبعض التدريبات البدنية فيما بدأ المدير الفني الصربي ” فوك رازوفيتش ” بالإعتماد على عدد من الجمل التكتيكية إذ طبق النهج الذي ينوي الدخول فيه اللقاء بمشاركة جميع اللاعبين بإستثناء اللاعب خالد شراحيلي الذي يواصل برنامجه العلاجي.

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