الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية

الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ، حيث بدأت التدريبات اللتي قادها المدير الفني الصربي ” فوك رازوفيتش ” بإجتماع مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية مكثفة  تحت إشراف مدرب اللياقة ” يوروزيفيتش فلادان ” ثم أجرى اللاعبين العديد من التدريبات الفنية و التكتيكية  تنوعت مابين لعب الكرات القصيرة وسرعة التمرير بين اللاعبين والتسديد على المرمى ، أُختتم بعدها التمرين بمناورة على منتصف الملعب ، كما خضع حراس المرمى على تدريبات مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس  ” ماكسيموفيتش سردان “.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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