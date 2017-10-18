الفيصلي يواصل تدريباته على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية

واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية ، حيث بدأت التدريبات اللتي قادها المدير الفني الصربي ” فوك رازوفيتش ” بإجتماع مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية مكثفة تحت إشراف مدرب اللياقة ” يوروزيفيتش فلادان ” ثم أجرى اللاعبين العديد من التدريبات الفنية و التكتيكية تنوعت مابين لعب الكرات القصيرة وسرعة التمرير بين اللاعبين والتسديد على المرمى ، أُختتم بعدها التمرين بمناورة على منتصف الملعب ، كما خضع حراس المرمى على تدريبات مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس ” ماكسيموفيتش سردان “.

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