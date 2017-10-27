الفيفا يوافق على مواعيد مونديال الأندية في الإمارات بين 12 و 22 ديسمبر

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على مواعيد كأس العالم للأندية 2018، والذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، بعد اجتماع عقد في مدينة كالكوتا الهندية.

كما أعلن فيفا خلال اجتماعه أن المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، ستتقاسم مبلغ 400 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 12% عن نسخة 2014 الأخيرة.

وبلغت قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014 التي أحرزتها ألمانيا 358 مليون دولار، بينها 35 مليوناً لألمانيا البطلة، 25 مليوناً للأرجنتين الوصيفة، 22 مليوناً للثالث، و20 مليوناً للرابع.

ونالت المنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار، كما عوض الاتحاد الدولي على المنتخبات تكاليف إعدادها بواقع 1,5 مليون دولار لكل دولة.