القادسية يتعاقد مع البرازيلي إلتون خوزيه

وقعت ادارة نادي القادسية رسميا مع اللاعب البرازيلي التون خوزيه ورفعت اوراق تسجيله الى لجنة الاحتراف واوضاع اللاعبين وذلك لطلب بطاقته الدولية من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكانت ادارة القادسية قد اكدت انها وقعت عقدا مبدئيا ملزما مع اللاعب في شهر نوفمبر الماضي قبل يومين من صدور تعميم لجنة الاحتراف بخصوص وذلك بتوصية المدير الفني انجوس والذي ساهم بجهوده في اتمام الصفقة بنجاح.

وتؤكد اداة نادي القادسية انها لم تقدم على هذه الخطوة الابعد الرجوع الى ثلاثة محاميين دوليين اكدوا بعد الاطلاع على كافة المستندات واللوائح المحلية والدولية وسلامة موقف اللاعب في فسخ عقده السابق بسبب تأخر رواتبه ومستحقاته وانتهاء علاقته التعاقدية في الدوري السعودي منذ صدور بطاقته لمصلحة نادي مسيمير القطري.

من جانبه اكد المستشار القانوني للاعب في منقطة الخليج الاستاذ صالح العبيدلي ان عملية التعاقد لا تختلف عن تعاقد الاهلي مع سعيد المولد او ماركينهو او حتى تعاقد نادي التعاون مع جهاد الحسين وجميعهم يسمح لهم باللعب لان لديهم قضايا منظورة في غرفة فض النزاعات في فيفا ومبادئ الاتحاد الدولي واضحة وصارمة وتشدد على عدم حرمان اللاعب من اللعب الا بعقوبة رياضية او عقوبة منشطات تصدر من الجهة المختصة وبعد اطلاعي على كافة المستندات تبين لي ان اللاعب ومحاميه البرازيلي قد اقدما على جميع الخطوات القانونية السليمة قبل فسخ التعاقد خصوصاً انهم اخطروا فيفا والاتحاد السعودي بالإجراءات اولا بأول مما دفع الفيفا الى اصدار بطاقة جديدة مؤقته للاعب مع نادي مسسمير القطري ويظل النزاع القائم بين اللاعب وناديه السابق بخصوص المستحقات المتأخرة قائما ومنظورا لدى فيفا وعليه لا يجوز لأي جهة اخرى إصدار قرارات تمس بالموضوع او احد اطرافه.