القحطاني: آل الشيخ يدشن لمرحلة جديدة في الرياضة السعودية

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني عن مرحلة جديدة ستشهدها الرياضة السعودية بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ للنهوض بها وصعودها للعالمية، مؤكداً عن مفاجآت سارة سيعلن عنها تركي آل الشيخ في القريب العاجل كانت بمثابة الأحلام سابقاً.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي في تويتر: “العزيز الغالي أبوناصر يدشن لمرحلة جديدة في الرياضة السعودية ونهضتها وصعودها للعالمية، سمعت منه اليوم مفاجآت سارة كانت أحلامًا”.

وأضاف: “قدر الله أخي أبو ناصر أن يكون على قدر ثقة مليك الحزم وولي عهد العزم وأن يعيد رسم مكان الرياضة السعودية في المكان الذي تستحقه: الريادة”.