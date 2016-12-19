القضاء السويدي ينظر دعوى إبراهيموفيتش ضد مدرب المنتخب

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

ينظر القضاء السويدي اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من نجم كرة القدم السويدي الدولي الشهير زلاتان إبراهيموفيتش ضد المدرب السابق للمنتخب السويدي لألعاب القوى والذي يتهمه فيها إبراهيموفيتش بتشويه السمعة.

وتنظر محكمة كارلشتاد بالسويد اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من إبراهيموفيتش والتي يتهم فيها المدير الفني السابق للمنتخب السويدي للقوى أولف كارلسون، بتشويه سمعته من خلال التصريحات المثيرة للجدل والتي أطلقها كارلسون مشيراً إلى إبراهيموفيتش تعاطى بعض المنشطات لزيادة حجم عضلاته وذلك خلال بعض التصريحات عن قضية لتعاطي المنشطات في الرياضة.

وألمحت تصريحات كارلسون في أبريل الماضي إلى أن اللاعب تعاطى المنشطات خلال فترة لعبه في صفوف يوفنتوس الإيطالي من 2004 إلى 2006، وهو ما وصفه محامو اللاعب بأنه تشويه للسمعة.

واستنكر كارلسون الادعاءات والاتهامات الموجهة إليه من إبراهيموفيتش وقال إنه لم يوجه أصابع الاتهام إلى إبراهيموفيتش (35 عاماً) مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً.

واستعان كل من محاميي إبراهيموفيتش وكارلسون بالفيديو الذي يشهد تصريحات كارلسون في أبريل الماضي كدليل على صحة موقفه.

ولم يسبق لإبراهيموفيتش أن سقط في أي اختبار للكشف عن المنشطات.

وقال محامو إبراهيموفيتش إن كارلسون سيتحمل أتعاب المحاماة في حال إدانته وأن إبراهيموفيتش لا يطالب بتعويضات مالية.