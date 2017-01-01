المدرب المؤقت لسوانزي يُطالب بالتعاقد مع مدير فني !

قال آلان كيرتيس المدرب المؤقت لسوانزي سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت إن الفريق بحاجة سريعا للتعاقد مع مدرب بعقد دائم لمساعدته على النجاة من الهبوط.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بول كليمنت سينتقل من العمل ضمن الجهاز التدريبي لبايرن ميونيخ الألماني إلى قيادة سوانزي.

وخسر سوانزي على ملعبه 3-صفر أمام بورنموث أمس السبت ليتلقى الهزيمة الخامسة في ست مباريات وبات على بعد أربع نقاط من منطقة الأمان مع الوصول إلى منتصف الموسم.

وأبلغ كيرتيس شبكة سكاي سبورتس نيوز التلفزيونية “أعتقد أننا نحتاج لمدرب بعقد دائم في أسرع وقت ممكن.”

وأضاف “سنواجه كريستال بالاس يوم الثلاثاء. لا أحد يعلم.. ربما يكون النادي قد تعاقد مع مدرب حينها.. ولكنني لست متأكدا لأنني لم أطلع على جديد.”

وتابع “لا زلت أعتقد أن اللاعبين الحاليين يمكنهم تحقيق نتائج أفضل.. ولكن الثقة في الرياضة.. وخاصة كرة القدم.. أمر في غاية الحساسية.”

وأردف “عندما نتلقى أهدافا.. يبدو أن اللاعبين يفقدون الثقة.”

ويعمل كليمنت (44 عاما) كمساعد لكارلو أنشيلوتي في بايرن ميونيخ وسبق له العمل كمساعد للمدرب الإيطالي ذاته في تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وذكرت تقارير أن سوانزي أجرى مقابلة مع كليمنت قبل تعيين بوب برادلي الذي أقيل قبل أيام بعد تحقيق فوزين فقط في 11 مباراة.