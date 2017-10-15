المسابقات تعتمد تعديل مواعيد عدد من مباريات الدوري

المسابقات تعتمد تعديل مواعيد عدد من مباريات الدوري
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للكاتب :الجماهير    |    8 مشاهدة
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، لتقام على النحو التالي:

تقديم المباريات التالية لتقام يوم 31 أكتوبر 2017م (الباطن – النصر، الاتفاق – الرائد، الأهلي – الفيحاء)

تقديم المباريات التالية لتقام يوم 1 نوفمبر 2017م (القادسية – التعاون، الفتح – الاتحاد، الهلال – الشباب)

واعتمدت اللجنة تأجيل مباراة الرائد والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة لتقام في 5 ديسمبر، بدلاً عن موعدها السابق، وكذلك تأجيل مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الـ13 لتقام في 9 ديسمبر.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الاتحاد السعودي لكرة القدم، اهم الاخبار

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