المسابقات تعتمد تعديل مواعيد عدد من مباريات الدوري

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، لتقام على النحو التالي:

تقديم المباريات التالية لتقام يوم 31 أكتوبر 2017م (الباطن – النصر، الاتفاق – الرائد، الأهلي – الفيحاء)

تقديم المباريات التالية لتقام يوم 1 نوفمبر 2017م (القادسية – التعاون، الفتح – الاتحاد، الهلال – الشباب)

واعتمدت اللجنة تأجيل مباراة الرائد والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة لتقام في 5 ديسمبر، بدلاً عن موعدها السابق، وكذلك تأجيل مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الجولة الـ13 لتقام في 9 ديسمبر.