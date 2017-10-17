المكافأت تنهال على لاعبي الهلال

هنأ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، نادي الهلال بمناسبة تأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد تجاوزه فريق بيرسبوليس الإيراني اليوم ، عاداً التأهل تأكيد على مكانة الكرة السعودية وحضورها الفني وعودتها للمكانة المأمولة في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم وعناية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – .

وقدّم معاليه بهذه المناسبة مكافأة تقديرية للاعبي الفريق بواقع 100 ألف ريال لكل لاعب، تحفيزاً لهم وتأكيد على دعم كل منجز مشرف للوطن .

كما أعلن معاليه تقديم مكافأة بمقدار 500 ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق اللقب ، مؤكداً حضوره المباراة النهائية ذهاباً وإياباً دعماً للفريق في هذا الاستحقاق الآسيوي الكبير .