الملايين تنهال على النصر من كحيلان

رأس الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر ورئيس المجلس التنفيذي مساء الاثنين الاجتماع الأول للمجلس بحضور رئيس النادي نائب رئيس المجلس التنفيذي الأمير فيصل بن تركي وأعضاء المجلس “العميد فهد المشيقح، ومنصور الثواب، وسلمان القريني” وناقش المجتمعون سبل تنفيذ التوصيات والقرارات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لهيئة أعضاء الشرف كما تمت مناقشة عدة مواضيع من أهمها موضوع الدعم المادي للنادي.

وقد سلم رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي للمجلس شيكاً مصدقاً بمبلغ وقدره (15 مليون ريال) يمثل باقي المبلغ الذي التزم به وأعلن عنه في الاجتماع الأول لهيئة أعضاء الشرف والبالغ قيمته (25 مليون ريال).

كما وعد رئيس النادي بتسليم المجلس مبلغ (5 ملايين ريال) كدعم إضافي خلال الاسبوعين القادمين ليصل دعمه خلال الموسم الحالي الى (30 مليون ريال).

كما تم مناقشة سبل التواصل مع أعضاء الشرف لإستكمال باقي المبالغ التي تم الالتزام بها في الاجتماعات الماضية ليتم بعد ذلك اعتماد آلية لصرفها باشراف مباشر من المجلس.

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس المجلس الأمير مشعل بن سعود شكره وتقديره للجميع وخالص تمنياته للنادي بالتوفيق.