المنتخب الألماني يخوض 15 مباراة في 2017

يخوض المنتخب الألماني، فعاليات الدور الأول في كأس القارات، ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات أستراليا، تشيلي، وبطل أفريقيا الذي يتحدد من خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون.

وإلى جانب المباراة الودية أمام إنجلترا، والمباريات الـ3 التي سيخوضها “المانشافت” في دور المجموعات بكأس القارات، سيخوض الفريق 11 مباراة أخرى على الأكثر في 2017، من بينها مباراتين في كأس القارات في حالة اجتيازه للدور الأول، ليكون أقصى عدد من المباريات للفريق في هذا العام الجديد هو 15 مباراة.

أما المباريات الـ9 الأخرى، فهي مبارياته الـ6 المتبقية بتصفيات المونديال، وذلك أمام منتخبات أذربيغان ذهاباً وإياباً، وسان مارينو، والتشيك والنرويج، وأيرلندا الشمالية، إضافة لمباراة ودية أمام المنتخب الدنماركي، ومباراتين وديتين لم يتحدد طرفيهما.