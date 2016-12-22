المنتخب الإنجليزي يستعين بمساعد مدرب تشيلسي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تعيين ستيف هولاند مساعداً لمدرب المنتخب الإنجليزي الأول للعبة الشعبية بعد عمله مع الطاقم الفني بصفة مؤقتة.

ويعمل هولاند (46 عاماً) حالياً مساعداً لمدرب نادي تشيلسي اللندني متصدر الدوري الإنجليزي، وسيشارك في قيادة المنتخب الإنجليزي في مباراتيه المقبلتين في مواجهة ألمانيا وليتوانيا في مارس (آذار) المقبل، قبل انضمامه رسمياً وبصورة كاملة للطاقم الفني الذي يقوده المدرب غاريث ساوثغيت في نهاية الموسم الحالي.

ونقل موقع الاتحاد الإنجليزي عن المدرب ساوثغيت قوله: “يسعدني أن يعمل ستيف مساعداً لي”.

وعمل هولاند مساعداً لساوثغيت عندما تولى الأخير تدريب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً من أغسطس (آب) 2013، وعمل مع المنتخب الإنجليزي الأول منذ تولي ساوثغيت تدريبه خلفاً لسام ألاردايس في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف ساوثغيت: “أود أن أقدم الشكر إلى تشيلسي لموافقته على انضمام ستيف للطاقم الفني للمنتخب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن انضمامه بصورة كاملة للفريق يمثل أهمية كبرى، وأنا أنتظر بفارغ الصبر حتى مايو (أيار) للحصول على خدماته بصورة دائمة”.