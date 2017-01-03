المولد: لا مشاكل مع الاتحاد .. وسعيد بالعودة للأهلي

أكد اللاعب سعيد المولد، أنه انتصر قانونيا وعاد مجددا إلى صفوف ناديه الأهلي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه اختار بوابة الرائد عقب نهاية تجربته البرتغالية، بسبب أنه النادي الأجدر والأنسب له.

وقال المولد في تصريحات لبرنامج “في المرمى” على شاشة “العربية” بعد عودته إلى أسوار النادي الجداوي: “الحمدلله، لا يوجد أحلى من أنك ترجع إلى بيتك، الأمور تسهلت والقادم أفضل، وأود أن أشكر إدارة الرائد على تعاملها الراقي خلال فترة تواجدي”.

وأضاف: “أنتهى عقدي مع النادي البرتغالي، وتم التعاقد مع الرائد، واخترته كونه النادي الأجهز والأجدر”.

وعن عقده مع الاتحاد زاد: “أنا وقعت عقدا احترافيا مع الاتحاد، وقررت أن افسخ التعاقد، وهذا حق مشروط للاعب، وليس لدي أي مشاكل مع النادي”.

وقال المولد : “تعلمت من تجربة البرتغال الصبر والانضباط، وخلال فترة تواجدي هناك لم أتواصل مع ناديي الأهلي والاتحاد”.

وانهى المولد حديثه: “احترمت قرار لجنة الاحتراف حين صدوره، لكنني لم اقتنع به، والآن انتصرت قانونيا على النقاد والإعلام”.