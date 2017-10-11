النصر: لن نسمح بإستغلال شعار النادي دون وجه حق

وقع نادي النصر عقداً لمدة موسم واحد مع شركة تانيا للمياه التي تعد ثالث اكبر مصنع للمياه في الشرق الأوسط لتكون المياه الحصرية الرسمية للنادي جاء ذلك بمقر المركز الإعلامي بحضور الدكتور عبدالله الدخيل عضو مجلس الإدارة والاستاذ عطية الشلهوب مدير ادارة العقود بالشركة والاستاذ فراج الشمري مدير العمليات التجارية بإدارة الاستثمار بالنصر.

وقد عبر الدكتور الدخيل عن ترحيبه بهذه الشراكة وقال اننا في نادي النصر ومن خلال شركة مع صلة حريصون الاندية مؤكداً على ان النصر لن يتساهل مع من يستغل شعاره بدون وجه حق ومبيناً حرص ادارة النادي على زيادة مداخيل النادي . من جانبه اكد الأستاذ عطية الشلهوب على ان الشركة تتشرف بالتوقيع مع النصر هذا الكيان الكبير أول عالمي بالقارة الأسيوية صاحب الشعبية المتميزة.

واضاف ان هذا العقد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة التي بدأت بالسوق السعودية منذ عام 2003م حتى وصلت اليوم لأكثر من عشرين فرع على مستوى المملكة ونتطلع لان تكون شراكتنا مع نادي النصر تمتد لسنوات طويلة نهدف من خلالها الى أن تكون تانيا هي الخيار الأول للجميع من خلال تميزنا بالمحافظة على اعلى معايير الجودة .

مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي ولشركة صلة على ما وجدوه من اهتمام وتشجيع وتعاون لإتمام هذا العقد مشيراً الى أنه سيكون هناك مفاجآت لجماهير النصر من خلال هذه الشراكة متمنياً للنصر دوام التوفيق . اجاب بعدها الدكتور الدخيل والشلهوب على اسئلة الاعلاميين ثم حضر الجميع الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة .