النصر والهلال يرصدان مكافآت ضخمة للاعبيهما

رصد عدد من أعضاء شرف نادي النصر مكافآت كبيرة، في حال فوز لاعبي الفريق على المنافس التقليدي الهلال، في المواجهة المقررة بينهما غداً الخميس على إستاد “الأمير فيصل بن فهد” في الرياض، ضمن منافسات الجولة 8 للدوري السعودي للمحترفين.

وكان عضو شرف النادي إبراهيم المهيدب، تكفل بشراء 10 آلاف تذكرة لتوزيعها على الجماهير، كما حفز لاعبي الفريق بتقديم مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب، كما أعلن عضو الشرف أيمن القاضي عن تقديمه نفس المبلغ للاعبين في حال الفوز، حسبما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية اليوم الأربعاء.

وينتظر أن تصل مكافآت لاعبي النصر في حال الفوز على الهلال ومساواته في عدد النقاط إلى 40 ألف ريال لكل لاعب.

وفي المقابل ، رصدت إدارة نادي الهلال 100 ألف ريال لكل لاعب، كمكافأة في حال أنهى الفريق الأول مباريات الدور الأول في الصدارة وتوج بطلاً للشتاء، مع دمج هذه المكافأة ضمن لائحة المكافآت والعقوبات الخاصة بالفريق الأول بالنادي.

ورغم الاهتمام بالبطولة الآسيوية التي وصل الفريق إلى دورها النهائي، إلا أن الاهتمام بالدوري كان له نصيب من تخطيط وتفكير إدارة النادي.

ويتساوى الهلال مع الأهلي في صدارة الدوري برصيد 16 نقطة لكل منهما، ويتخلف عن الأهلي بفارق الأهداف، مع أفضليته بوجود مباراة مؤجلة له مع الرائد، تقام الإثنين المقبل.