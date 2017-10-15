النصر يحسم مواجهة التعاون بثنائية ليوناردو

حسم النصر مواجهة ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم البرازيلي ليوناردو للنصر في الدقيقة 38، وتمكن الحاج كمارا من معادلة النتيجة للتعاون قبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق.

وواصل البرازيلي ليوناردو تألقه واستطاع من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 51.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 12 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد التعاون على خمسة نقاط في المركز العاشر.