النصر يسعى لإيقاف قطار الهلال في ديربي الرياض

يصطدم الهلال حامل اللقب بغريمه التقليدي النصر في قمة الرياض بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم الخميس، في مواجهة بين الفريقين الوحيدين اللذين يخلو سجلهما من الهزائم هذا الموسم.

وبدأ الهلال مشوار دفاعه عن اللقب بقوة فحقق 5 انتصارات في 6 مباريات، ليتقاسم الصدارة مع الأهلي الذي خاض 7 مباريات، ولكل منهما 16 نقطة.

ويملك النصر 13 نقطة من 7 مباريات، وهو نفس رصيد الباطن مفاجأة الموسم، والفيصلي، لكن رغم خلو سجله من الهزائم هذا الموسم مثل الهلال، إلا أنه انتصر 3 مرات فقط في مبارياته الـ7 وتعادل في 4 لقاءات.

وكان النصر ضمن عدة أندية استبدلت مدربيها بعد الأسابيع الأولى من الموسم، وتعاقد مع غوستافو كينتيروس مطلع الشهر الحالي، ليخلف البرازيلي ريكاردو غوميز، الذي فقد منصبه بعد التعادل في 3 من المباريات الـ4 الأولى في الموسم.

وبلغ الهلال النهائي القاري عقب تفوقه على بيروزي الإيراني في نصف النهائي، لكنه حول اهتمامه للدوري المحلي سريعاً، ليوقف تقدم الباطن المتألق ويهزمه 2-1 السبت الماضي، بفضل هدف لمهاجمه الفنزويلي غلمين ريفاس في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسمحت الهيئة العامة للرياضة للأندية السعودية بالاستعانة بحكام أجانب بصورة بدون قيود طيلة الموسم، وكان الهلال والنصر ضمن الأندية التي سارعت بتقديم طلبات لتعيين حكام أجانب لكل لقاءاتها.

وسيدير قمة الرياض الحكم السلوفيني دامير سكومينا، الذي سبق له إدارة المواجهة نفسها مرتين، في نهائي كأس ولي العهد 2014، وربع نهائي كأس ملك السعودية الموسم الماضي.

ويخرج الأهلي، شريك الهلال في الصدارة، إلى المجمعة الخميس لخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفيصلي، أحد الفرق المتألقة في بداية الموسم.

وسيبحث المدرب دانييل كارينيو عن إعادة الشباب للطريق الصحيح بعد بداية متعثرة عندما يستضيف الفتح الجمعة.

ويملك الشباب 7 نقاط من 7 مباريات، وأقال بالفعل المدرب سامي الجابر بعد بداية سيئة للموسم واستعان بكارينيو الذي سبق له الفوز بالدوري مع النصر.

ولم تتغير حظوظ الشباب كثيراً مع كارينيو، الذي استهل مسيرته بالخسارة أمام الأهلي، قبل التعادل مع الرائد متذيل الترتيب الخميس الماضي.

وسيسعى الباطن للعودة سريعاً لطريق الانتصارات، عندما يستضيف الرائد الخميس، فيما سيحاول الاتحاد، الذي يملك 8 نقاط، التعافي بعد بداية متواضعة للموسم حين يواجه القادسية غداً الأربعاء.