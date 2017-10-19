النصر يفقد نقطتين بتعادله أمام أحد

النصر يفقد نقطتين بتعادله أمام أحد
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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تعادل فريقا أحد والنصر إيجابياً بهدفين لكلٍ منهما، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

سجل لفريق أحد اللاعب أيمن فتيني عند الدقيقة 27 ، وأحرز الثاني كارلوس أندريا بالدقيقة 49 ، فيما أحرز هدف النصر محمد السهلاوي بالدقيقة 70 ، وجاء بهدف التعادل ليوناردو بيريرا في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث ، وأيضا رفع أحد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، النصر، اهم الاخبار

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