النصر يفقد نقطتين بتعادله أمام أحد

تعادل فريقا أحد والنصر إيجابياً بهدفين لكلٍ منهما، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

سجل لفريق أحد اللاعب أيمن فتيني عند الدقيقة 27 ، وأحرز الثاني كارلوس أندريا بالدقيقة 49 ، فيما أحرز هدف النصر محمد السهلاوي بالدقيقة 70 ، وجاء بهدف التعادل ليوناردو بيريرا في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث ، وأيضا رفع أحد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.