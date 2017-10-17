النيابة العامة الإسبانية تعود لملاحقة لاعبي ريال مدريد

أعلنت نيابة العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء، أن هناك احتمالات حول قيام اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد، بارتكاب جريمة ضريبية تتعلق بمبلغ مالي يصل إلى نصف مليون يورو تقريباً.

واتهمت النيابة العامة في مدريد اللاعب البرازيلي بالتهرب من تسديد 490 ألف 70ر917 يورو (577 الف و443 دولار) كضرائب مستحقة على دخل الأشخاص الطبيعيين في 2013.

وأفادت الجهات القضائية أن اللاعب أخفى أرباح حقوق الصورة الخاصة به من خلال عدة شركات أنشئت لهذا الغرض.

وقالت النيابة العامة في نص اتهامها للاعب البرازيلي: “كل هذه المنشآت الاعتبارية تم استخدامها من قبل الممول الضريبي من أجل إخفاء الأرباح الناتجة عن حقوق الصورة الخاصة به”.

وأشارت النيابة العامة في إسبانيا إلى أن مارسيلو قدم إقراراً ضريبياً عن نشاطاته في 2011 و2012 و2013 بدون أن يذكر شيئاً عن أرباحه من حقوق الصورة بهدف تحقيق منفعة مالية غير قانونية.

وانضم مارسيلو (29 عاماً) إلى ريال مدريد في 2006 ليصبح مع مرور الوقت أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق.

وعلى ضوء هذا الاتهام الأخير، أصبح اسم مارسيلو ضمن قائمة لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين الذين ارتبطت أسماؤهم بالجرائم الضريبية مثل البرتغاليين كريستسانو رونالدو وبيبي وريكاردو كافاليو وكوينتراو والإسباني تشابي ألونسو والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.