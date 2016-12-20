النيابة الفرنسية تحقق مع دي ماريا وبوغبا في جرائم تهرب ضريبي

أعلنت نيابة الأموال العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقاً أولياً حول عمليات محتملة لتبييض أموال ناتجة عن تهرب ضريبي في عالم كرة القدم، كانت وسائل إعلام أوروبية نشرتها بناء على تسريبات منصة فوتبول ليكس.

وقالت النيابة في بيان لها نشرته، اليوم الثلاثاء، أن التقدم في التحقيقات سيحدد إذا كان نجوم الكرة الذين أخفوا بعض دخولهم عن مصلحة الضرائب يوجد منهم من يعيش في فرنسا ويدين لها بالمال أم لا.

وكان تحقيقاً أولياً، فتح في 12 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع ما نشره موقع ميديابارت الإلكتروني من تسريبات “فوتبول ليكس”.

وسيتولى التحقيقات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا.

ويبرز من اللاعبين الذين نشرت أسماؤهم في تلك التسريبات كل من لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وخافيير باستوري ولاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، الفرنسي بول بوغبا.