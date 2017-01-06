النيجيري ميكل يغادر تشيلسي وينضم لتيانجين الصيني

أصبح لاعب الوسط النيجيري جون أوبي ميكل آخر اسم كبير ينضم إلى الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، بعد أن قرر ترك ناديه اللندني تشيلسي والانضمام إلى تيانجين تيدا.

وخضع ميكل الذي فشل في المشاركة مع فريق المدرب أنطونيو كونتي في الموسم الحالي لفحص طبي في المدينة الساحلية الصينية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن العاصمة بكين أمس الخميس، وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إتمام الصفقة اليوم الجمعة.

وجاء انتقال ميكل (29 عاماً) الذي أمضى أكثر من 10 سنوات في صفوف تشيلسي في صفقة انتقال حر وحسب تقارير إعلامية صينية فإنه سيحصل على راتب أسبوعي قيمته 140 ألف جنيه إسترليني (173500 دولار) في ناديه الجديد.

وكان ميكل الذي انضم لتشيلسي في 2006 ضمن تشكيلة النادي الفائزة بدوري أبطال أوروبا وبدوري إنجلترا مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات.

وينضم ميكل في النادي الصيني إلى لاعب الوسط الصربي نيمانيا جوديلي الذي انتقل لتيانجين قادماً من أياكس أمستردام الهولندي أمس الخميس.

وتعاقدت أندية صينية في الآونة الأخيرة مع عدد من كبار اللاعبين من بينهم المهاجم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز ولاعب الوسط البرازيلي أوسكار.