الهجمات الإرهابية تُبعد الأندية الألمانية عن تركيا

كانت تركيا المقصد والوجهة المفضلة لأندية الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن الخوف من الهجمات الإرهابية دفع هذه الأندية إلى تجنب إقامة معسكراتها الشتوية هناك وتغيير وجهتها إلى إسبانيا.

ويقضي 15 نادياً من أندية “البوندسليغا” الأيام الأولى من 2017 خارج ألمانيا من أجل الاستعداد بقوة للنصف الثاني من البطولة المحلية، التي تنطلق في أواخر يناير الجاري.

وفي السنوات الأخيرة، اختار ثلثا أندية الدوري الألماني تركيا، وخاصة مدينة بيليك لإقامة معسكراتها التدريبية خلال العطلة الشتوية للكرة الألمانية.

ولكن في العطلة الشتوية الحالية، لن يسافر أي فريق ألماني إلى الأراضي التركية، رغم أن أجواءها تكاد أن تكون مثالية لإقامة التدريبات الرياضية.

وكان يشرف على تنظيم هذه الرحلات للأندية الألمانية، الحارس الألماني السابق، ديتير بودرينسكي، الذي يأمل في أن تتبدل الظروف الحالية في تركيا من أجل أن يتمكن من إنقاذ عمله التجاري.

وقال بودرينسكي: “إذا استمر الإرهاب فإنه سيكون له أثره الذي سيمتد لفترة طويلة”.

وكان الهجوم الذي وقع في أحد الملاهي الليلية بإسطنبول، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً وجرح 69 أخرين، مجرد الحلقة الأخيرة في سلسلة الهجمات، التي تشهدها تركيا، والتي اتهمت الحكومة التركية تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وحزب العمال الكردستاني بالوقوف ورائها.

وعلى ضوء هذا، قرر 11 من أصل 15 نادياً ممن تقيم تدرياتها خارج ألمانيا، التوجه إلى شبه جزيرة آيبريا، حيث سافرت 10 فرق إلى إسبانيا، فيما حط نادي ليبزيغ رحاله في البرتغال.