الهلال أفضل نادٍ خليجي عام ٢٠١٦

نال نادي الهلال جائزة “كورة وجلوب سوكر” كأفضل نادٍ خليجي في عام ٢٠١٦م، حيث تسلّم صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي الجائزة في حفل جوائز “جلوب سوكر”، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة “دبي” الإماراتية؛ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري “جياني انفانتينو”، ورئيس نادي ريال مدريد الاسباني “فلورنتينو بيريز”، وأسطورة الكرة الأرجنتينية “دييغو مارادونا”، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية الرفيعة.

وكان سمو رئيس النادي قد التقى قبيل الحفل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “انفانتينو”، كما التقى سموه برئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، والأرجنتيني “مارادونا”.