الهلال بطل الديربي بثنائية سالم وإدواردو

تغلب فريق الهلال على نظيره النصر بهدفين لهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح النصر أهداف اللقاء عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي من علامة الجزاء (2)، قبل ان يدرك لاعب الهلال سالم الدوسري هدف التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، فيما تكفل البرازيلي كارلوس إدواردو من ترجيح كفة فريقه بعد ان سجل الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء (64).

ورفع الهلال رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني متساويا مع الأهلي، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 13 في المركز الثالث.