الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة الباطن

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه “الباطن”، عند الساعة الـ٠٧:٥٥ من مساء يوم بعد غد السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولة السابعةمن الدوري السعودي للمحترفين، وتركّزت الحصة التدريبية على النواحي التكتيكية، إذ بدأ المران بتطبيق عدد من التدريبات الفنيّة المتنوّعة، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” عددًا من الجمل التكتيكية التييود انتهاجها في اللقاء، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت الذي واصل فيه الثنائي “مجاهد المنيع ونواف العابد” برامجهما العلاجية والتأهيلية.

*مهند فلاتة يتواجد في العيادة:

أوضحت شركة “بوبا العربية” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية أنّ اللاعب “مهند فلاتة” تواجد في عيادة بوبا العربية بمقر النادي؛ نظير تعرّضه لكدمة في الركبة.

*الفريق يختتم تحضيراته للقاء الباطن مساء الغد:

يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء “الباطن”؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الجمعة.