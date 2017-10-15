الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة بيروزي

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم الأحد مرانه الرئيس؛ للقاء مضيفه “بيروزي الإيراني” مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017م، وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، عبر عدد من التدريبات الفنية ومناورة فرضها مع الفريق الأولمبي لكرة القدم، اختتمها بتطبيقات تكتيكية، في الوقت نفسه واصل الثنائي “نواف العابد ومجاهد المنيع” برامجهما العلاجية والتأهيلية.

*الفريق يغادر مساء اليوم إلى مسقط:

يغادر الفريق مساء اليوم إلى مسقط؛ استعدادًا لمواجهة “بيروزي الإيراني” مساء يوم بعد غد الثلاثاء.