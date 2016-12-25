الهلال يتسلح بالتاريخ .. والنصر بالفوز التاريخي

يحمل اللقاء المرتقب الذي سيجمع الهلال بجاره النصر في الدور النصف نهائي من مسابقة كأس ولي العهد مساء غداً الإثنين الرقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الكأس.

وخلال اللقاءات الماضية، التي كانت أغلبها على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، استطاع الهلال أن يكسب النصر في تسع مواجهات، فيما حصد النصر انتصارين، أحدهما كان الأخير الذي جمعهما بالبطولة، وكان ذلك موسم 2013-2014، وبهدفين مقابل هدف وحيد.

الهلال زار شباك غريمه التقليدي في 20 مناسبة سابقة في المسابقة، فيما سجل النصر تسعة أهداف في شباك الجار القديم.

اللقاء القادم يتسلّح فيه الهلاليون بالتاريخ الجيّد خلال مواجهتهم أمام الماضية، فيما يلعب النصر اللقاء بذكرى الفوز التاريخي الأخير الذي جلب لهم لقباً غاب طويلاً عن الخزائن، عندما انتصر في نهائي كأس ولي العهد 2014 بهدفين مقابل هدف.