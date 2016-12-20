الهلال يختتم تحضيراته للباطن بجمل تكتيكية

ختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه “الباطن”، عند الساعة الـ05:40 من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب نادي الباطن، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، وتركّز المران -الذي احتضنه ملعب اللقاء- على الجوانب التكتيكية، حيث عمل الجهاز الفني على تطبيق تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يطبّق عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، وسط متابعة نائب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس “عبدالرحمن النمر”.

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