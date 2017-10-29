الهلال يستأنف تدريباته بعد الراحة بإجتماع

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباته؛ بعد أن تمتّع اللاعبون بالراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني يوم أمس، حيث تركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، تلاها تدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” إلى تطبيق تدريبات بدنية وفنية، عبر عدّة محطات، ومسافات مختلفة، اختتمها بمناورة على ثلث مساحة الملعب، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، في حين واصل اللاعب “مجاهد المنيع” برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.

*دياز يعقد مؤتمرًا صحافيًا مساء الغد:

يعقد المدير الفني “رامون دياز” وأحد اللاعبين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غد الاثنين مؤتمرًا صحافيًا؛ في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة “الشباب”، على أن يؤدي الفريق مساء الغد ، مرانًا مغلقًا تأهبًا للقاء “الشباب”.