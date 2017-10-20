الهلال يستبعد 6 لاعبين قبل مواجهة الباطن

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه “الباطن”، عند الساعة الـ٠٧:٥٥ من مساء يوم غد السبت، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن لقاءات الجولةالسابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجانب الفني، إذ بدا المران بتدريبات التمرير الدقيق والاستحواذ على الكرة، تلاها تدريبات ترفيهية، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني”رامون دياز” إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

*دياز يريح السداسي:

قرّر المدير الفني “رمون دياز” إراحة السداسي “عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، سالم الدوسري وسلمان الفرج”، عن تدريبات الفريق مساء اليوم.

*اللاعبون يدخلون المعسكر:

دخل لاعبو الفريق فور نهاية المران لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الباطن.