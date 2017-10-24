الهلال يستعد لـ ديربي النصر في حضور الرئيس

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس للقاء نظيره “النصر”، عند الساعة الـ٠٧:٥٠ من مساء يوم بعد الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ بدأ المران بتدريبات فنيّة متنوعة، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” إلى تطبيق تدريبات التمرير الدقيق، والتحرّك بدون كرة، فرض بعدها مناورة على ثلثي مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.

*الفريق يختتم تحضيراته للقاء النصر مساء الغد:

يختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء “النصر”؛ بمران مغلق يقام مساء يوم غد الأربعاء.