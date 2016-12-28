الهلال يصطدم بالتعاون .. والأهلي يخشى الفتح

سيتطلع الهلال لتجاوز آلام الخروج من كأس ولي العهد عندما يواجه التعاون في دوري المحترفين لكرة القدم السبت المقبل.

وفقد الهلال اللقب الذي حققه 9 مرات في آخر 12 عاماً بعد هزيمته 0-2 أمام منافسه التقليدي النصر في الدور قبل النهائي يوم الإثنين.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 34 نقطة من 14 مباراة متقدما بثلاث نقاط على الأهلي والاتحاد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وسيرغب فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز في إجهاض انتفاضة التعاون الذي انتصر في الجولة السابقة بعد هزيمتين متتاليتين.

وقال دياز بعد الهزيمة أمام النصر: “كان هناك عدم تركيز لكننا سنحاول تدارك الأخطاء والعودة بقوة في الدوري، هذه أسوأ مباراة للفريق تحت قيادتي”.

وأمام الفتح السبت، أيضاً سيسعى الأهلي هو الآخر لتجاوز خروجه من كأس ولي العهد ومواصلة انتصاراته في الدوري.

وبعد هزيمته أمام الهلال في نوفمبر انتصر الأهلي حامل اللقب في 4 مباريات متتالية ليقترب من القمة مجدداً.

وسيرغب فريق المدرب السويسري كريستيان غروس في استغلال المسيرة المتعثرة للفتح متذيل الترتيب والذي انتصر مرة واحدة في آخر 10 مباريات.

وسيأمل الاتحاد في الاستفادة من الدفعة المعنوية بتأهله لنهائي كأس ولي العهد من أجل تجاوز قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بخصم 3 نقاط من رصيده وهو ما تسبب في عودته إلى المركز الثالث.

وليس من المفترض أن يواجه الفريق القادم من جدة متاعب الثلاثاء القادم، ضد الخليج صاحب المركز 11 برصيد 12 نقطة، والذي انتصر مرتين فقط في آخر 10 مباريات.