الهلال يطوي صفحة النصر ويبدأ تحضيراته للتعاون

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين شاركوا في لقاء النصر يوم أمس الاثنين، تدريبًا استرجاعيًا مساء اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية، إذ طبّق خلاله الجهاز الفني تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق تدريبات التسديد على المرمى، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

الحافظ يتعرّض لإصابة في الكتف:

أوضحت شركة “بوبا العربية” شريك النادي في قطاع التأمين والرعاية الصحية أن اللاعب “عبدالله الحافظ” لم يشارك في مران اليوم؛ نظير تعرّضه لإصابة في الكتف أثناء مجريات لقاء الفريق يوم أمس، في حين أجرى الثنائي “نواف العابد وياسر القحطاني” مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب على سرعات مختلفة، وأداء تدريبات بالكرة.

الفريق يواصل تدريباته مساء الغد:

يواصل الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء تدريباته؛ تحضيرًا لمواجهة “التعاون” مساء يوم السبت المقبل.