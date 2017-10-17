الهلال يقترب من تحقيق حلم الآسيوية

بلغ الهلال نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 أمام مضيفه بيروزي الإيراني، في إياب قبل النهائي في مسقط، بفضل ثنائية للمهاجم السوري عمر خربين اليوم الثلاثاء.

وتأهل الهلال، الفائز باللقب مرتين في 1991 و2000، بعد تغلبه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 4-0 بينها ثلاثية لخربين في الذهاب الشهر الماضي في أبوظبي.

ورغم تسجيل النيجيري غودوين مينساه هدفين بواقع هدف في كل شوط إلا أن المهاجم السوري واصل هز شباك الفريق الإيراني عندما أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية عبر ركلة جزاء نفذها على طريقة “بانينكا”.

ثم أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 76 عندما تلقى تمريرة عرضية واستدار بجسده وسدد في الشباك بسهولة من مدى قريب.

ووضع مينساه فريقه، الذي خاض المباراة على ملعبه في مسقط نظراً لإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في ملاعب محايدة، في المقدمة بضربة رأس ارتطمت بالأرض وسكنت شباك عبد الله المعيوف في الدقيقة 16.

وجعل المهاجم النيجيري النتيجة 2-1 في الدقيقة 61 عندما استخلص الكرة قبل دفاع الهلال وأرسل تسديدة أرضية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وسيلتقي الهلال في النهائي، الذي تأهل له لأول مرة منذ 2014، مع الفائز من مواجهة أوراوا ريدز الياباني وشنغهاي سيبج الصيني غداً الأربعاء.

ويملك أوراوا، صاحب الأرض والجمهور في مباراة الغد، أفضلية لتعادله ذهاباً 1-1 قبل 3 أسابيع ويسعى لبلوغ النهائي لأول مرة منذ الفوز بلقبه القاري الوحيد في 2007.